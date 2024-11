Wayanad Chelakkara Byelection 2024 Live Updates: വയനാട്ടിലും ചേലക്കരയിലും ആര് വാഴും, ആര് വീഴും, വിധിയെഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു (LIVE)

Wayanad Chelakkara Byelection 2024: വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു...

വയനാട്ടിലും ചേലക്കരയിലും വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

Voting begins for the first phase of Jharkhand assembly elections; In this phase, voting is taking place on 43 out of 81 seats.

Voting has also begun in the by-elections for 31 assembly seats spread across 10 states, as well as for the Wayanad Lok Sabha constituency in Kerala. pic.twitter.com/muTcQsr2nx

— ANI (@ANI) November 13, 2024