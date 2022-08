Due to maintenance and operational concerns, Indian Railways has decided to cancel 159 trains, alter the source station in 18, and short terminate 22 on Sunday, August 21. The train service between Pathankot and Jogindernagar was also disrupted after a bridge in Himachal Pradesh's Kangra collapsed owing to heavy rainfall on Saturday.

The cancellation of trains has affected multiple states. Trains connecting Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Goa, Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, and Odisha are among those that have been cancelled.

List of cancelled train on August 21:

00913 PORBANDAR (PBR) - SANKRALL (SEL)



01315 WARDHA JN (WR) - BALHARSHAH (BPQ)



01316 BALHARSHAH (BPQ) - WARDHA JN (WR)



01371 AMRAVATI (AMI) - WARDHA JN (WR)



01372 WARDHA JN (WR) - AMRAVATI (AMI)



01373 WARDHA JN (WR) - NAGPUR (NGP)



01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)



01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)



01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



03373 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)



03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)

Also read: Mumbai local train Update: Indian Railways to carry Jumbo block for 5 hours on August 21



03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)



04129 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)



04130 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)



04181 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)



04182 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)



04194 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)



04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)



04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)



04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)



04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)



05040 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)



05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)



05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)



06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)



06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)



07341 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)



07342 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)



07343 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)



07344 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)



07379 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)



07380 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)



07519 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)



07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

Also read: Indian Railways starts Special trains on Delhi-Rohtak train route with THESE facilities



07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)



08429 BHUBANESWAR (BBS) - NUAGAON ROAD (NXNR)



08430 NUAGAON ROAD (NXNR) - BHUBANESWAR (BBS)



08643 ADRA (ADRA) - ASANSOL MAIN (ASN)



08644 ASANSOL MAIN (ASN) - ADRA (ADRA)



08685 KHARAGPUR JN (KGP) - ADRA (ADRA)



08686 ADRA (ADRA) - KHARAGPUR JN (KGP)



08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)



09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)



09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)



09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)



09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)



09175 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)



09176 OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)



09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)



09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)



09499 RATLAM JN (RTM) - CHITTAURGARH JN. (COR)



09500 CHITTAURGARH JN. (COR) - RATLAM JN (RTM)



10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)



10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)



12129 PUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH)



12130 HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)



12810 HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)



12833 AHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH)



12834 HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI)



18023 KHARAGPUR JN (KGP) - NSC BOSE J GOMO (GMO)



18024 NSC BOSE J GOMO (GMO) - KHARAGPUR JN (KGP)



18027 KHARAGPUR JN (KGP) - ASANSOL MAIN (ASN)



18028 ASANSOL MAIN (ASN) - KHARAGPUR JN (KGP)



18030 SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)



18085 KHARAGPUR JN (KGP) - RANCHI (RNC)



18086 RANCHI (RNC) - KHARAGPUR JN (KGP)



18109 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)



18110 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)



20471 BIKANER JN (BKN) - PURI (PURI)



20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)



20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)



22152 KAZIPET JN (KZJ) - PUNE JN (PUNE)



22905 OKHA (OKHA) - SHALIMAR (SHM)



31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)



31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)



31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)



31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)



33657 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)



33658 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)



36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)



36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)



36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)



36855 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)



37211 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37216 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37246 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37247 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37253 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)



37256 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)



37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)



37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)



37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)



37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)



37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)



37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)



37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)



37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)



37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)



37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)



37611 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)



37614 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)



37657 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)



37658 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)



37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)



37783 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)



37785 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)



37786 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)



37811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)



37812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)



38832 MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP)



47105 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47109 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47110 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47111 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47112 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47114 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47116 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47118 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47120 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)



47129 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47132 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47133 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47135 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47136 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47137 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47138 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47139 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47140 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)



47150 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)



47153 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47164 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47165 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47166 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47170 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47176 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47187 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47189 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47190 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47191 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47192 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47195 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)



47203 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



47210 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)



47220 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)



52544 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)



52590 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)



52591 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)



52594 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)

Check full list of cancelled trains here