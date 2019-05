Odisha Assembly election results 2019: Full list of winners

BHUBANESWAR: Naveen Patnaik is set to become the Chief Minister of Odisha for the fifth time in a row after the Biju Janata Dal registered an emphatic victory in the Assembly election on Thursday. The BJD won 112 of 146 seats while the Bharatiya Janata Party has won 26 seats. The Congress won 9 seats while one Communist Party of India (Marxist) and one Independent candidate won one seat each in the state election.

The Chief Minister thanked the people, particularly women, for their overwhelming support to BJD in the assembly polls. "I would like to express my deep gratitude to the people of our state who showered their blessings time and again on Biju Janata Dal," Patnaik told reporters as his party is again poised for a landslide victory in the assembly election. "I want to thank particularly the women of Odisha who came out in large numbers to vote for us," the BJD president said while thanking the leaders and workers of the regional party.

Here is the full list of candidates who have won the Assembly election:

Constituency Winning Candidate Party Anandapur Bhagirathi Sethy Biju Janata Dal Angul Rajanikant Singh Biju Janata Dal Aska MANJULA SWAIN Biju Janata Dal Athagarh RANENDRA PRATAP SWAIN Biju Janata Dal Athamallik RAMESH CHANDRA SAI Biju Janata Dal Attabira SNEHANGINI CHHURIA Biju Janata Dal Aul Pratap Keshari Deb Biju Janata Dal Badasahi SANATAN BIJULI Bharatiya Janata Party Balasore MADAN MOHAN DUTTA Bharatiya Janata Party Baliguda CHAKRAMANI KANHAR Biju Janata Dal Balikuda-Ersama Raghunandan Das Biju Janata Dal Bangriposi SUDAM MARNDI Biju Janata Dal Banki Devi Ranjan Tripathy Biju Janata Dal Barabati-Cuttack Mohammed Moquim Indian National Congress Baramba DEBIPRASAD MISHRA Biju Janata Dal Barchana AMAR PRASAD SATPATHY Biju Janata Dal Bargarh DEBESH ACHARYA Biju Janata Dal Bari SUNANDA DAS Biju Janata Dal Baripada PRAKASH SOREN Bharatiya Janata Party Basta NITYANANDA SAHOO Biju Janata Dal Basudevpur BISHNUBRATA ROUTRAY Biju Janata Dal Begunia RAJENDRA KUMAR SAHOO Biju Janata Dal Berhampur BIKRAM KUMAR PANDA Biju Janata Dal Bhadrak SANJIB KUMAR MALLICK Biju Janata Dal Bhandaripokhari PRAFULLA SAMAL Biju Janata Dal Bhanjanagar BIKRAM KESHARI ARUKHA Biju Janata Dal Bhatli SUSANTA SINGH Biju Janata Dal Bhawanipatna Pradipta Kumar Naik Bharatiya Janata Party Bhograi ANANTA DAS Biju Janata Dal Bhubaneswar Central (Madhya) ANANTA NARAYAN JENA Biju Janata Dal Bhubaneswar North (Uttar) SUSANT KUMAR ROUT Biju Janata Dal Bijepur NAVEEN PATNAIK Biju Janata Dal Binjharpur Pramila Mallik Biju Janata Dal Biramitrapur Shankar Oram Bharatiya Janata Party Birmaharajpur PADMANABHA BEHERA Biju Janata Dal Bissam cuttack Jagannath Saraka Biju Janata Dal Bolangir NARASINGHA MISHRA Indian National Congress Bonai LAXMAN MUNDA Communist Party of India (Marxist) Boudh Pradip Kumar Amat Biju Janata Dal Brajarajnagar Kishore Kumar Mohanty Biju Janata Dal Bramhagiri Lalitendu Bidyadhar Mohapatra Bharatiya Janata Party Champua Minakshi Mahanta Biju Janata Dal Chandabali BYOMAKESH RAY Biju Janata Dal Chhatrapur SUBASH CHANDRA BEHERA Biju Janata Dal Chhendipada Susanta Kumar Behera Biju Janata Dal Chikiti USHA DEVI Biju Janata Dal Chilika PRASANTA KUMAR JAGADEV Biju Janata Dal Chitrakonda PURNA CHANDRA BAKA Biju Janata Dal Choudwar-Cuttack Souvic Biswal Biju Janata Dal Cuttack Sadar Chandra Sarathi Behera Biju Janata Dal Dabugam MANOHAR RANDHARI Biju Janata Dal Daspalla Ramesh Chandra Behera Biju Janata Dal Deogarh Subash Chandra Panigrahi Bharatiya Janata Party Dhamnagar BISHNU CHARAN SETHI Bharatiya Janata Party Dharmasala PRANAB KUMAR BALABANTARAY Biju Janata Dal Dharmgarh MOUSADHI BAG Biju Janata Dal Dhenkanal Sudhir Kumar Samal Biju Janata Dal Digapahandi SURJYA NARAYAN PATRO Biju Janata Dal Ekamra-Bhubaneswar Ashok Chandra Panda Biju Janata Dal G. Udayagiri SALUGA PRADHAN Biju Janata Dal Ghasipura Badri Narayan Patra Biju Janata Dal Gopalpur D.PRADEEP KUMAR PANIGRAHY Biju Janata Dal Gunupur Raghunath Gomango Biju Janata Dal Hindol Simarani Nayak Biju Janata Dal Hinjili NAVEEN PATNAIK Biju Janata Dal Jagatsinghpur Prasanta Kumar Muduli Biju Janata Dal Jajpur Pranab Prakash Das Biju Janata Dal Jaleswar ASWINI KUMAR PATRA Biju Janata Dal Jashipur GANESH RAM SING KHUNTIA Bharatiya Janata Party Jatani Suresh Kumar Rautray Indian National Congress Jayadev Arabinda Dhali Biju Janata Dal Jeypore TARAPRASAD BAHINIPATI Indian National Congress Jharigam PRAKASH CHANDRA MAJHI Biju Janata Dal Jharsuguda Naba Kisore Das Biju Janata Dal Junagarh DIBYA SHANKAR MISHRA Biju Janata Dal Kabisuryangar LATIKA PRADHAN Biju Janata Dal Kakatpur TUSHARKANTI BEHERA Biju Janata Dal Kamakhyanagar Prafulla Kumar Mallik Biju Janata Dal Kantabanji SANTOSH SINGH SALUJA Indian National Congress Kantamal Mahidhar Rana Biju Janata Dal Karanjia BASANTI HEMBRAM Biju Janata Dal Kendrapara Shashi Bhusan Behera Biju Janata Dal Keonjhar Mohan Charan Majhi Bharatiya Janata Party Khalikote SURYAMANI BAIDYA Biju Janata Dal Khandapada Soumya Ranjan Patnaik Biju Janata Dal Khariar Adhiraj Mohan Panigrahi Indian National Congress Khurda JYOTIRINDRA NATH MITRA Biju Janata Dal Koraput RAGHU RAM PADAL Biju Janata Dal Korei ASHOK KUMAR BAL Biju Janata Dal Kotpad PADMINI DIAN Biju Janata Dal Kuchinda Kishore Chandra Naik Biju Janata Dal Lanjigarh PRADIP KUMAR DISHARI Biju Janata Dal Laxmipur PRABHU JANI Biju Janata Dal Loisingha Mukesh Mahaling Bharatiya Janata Party Mahakalapada Atanu Sabyasachi Nayak Biju Janata Dal Mahanga PRATAP JENA Biju Janata Dal Malkangiri ADITYA MADHI Bharatiya Janata Party Mohana Dasarathi Gomango Indian National Congress Morada RAJKISHORE DAS Biju Janata Dal Nabarangpur SADASIVA PRADHANI Biju Janata Dal Narla Bhupinder Singh Biju Janata Dal Nayagarh Aruna Kumar Sahoo Biju Janata Dal Niali Dr. Pramod Kumar Mallick Biju Janata Dal Nilgiri SUKANTA KUMAR NAYAK Bharatiya Janata Party Nimapara SAMIR RANJAN DASH Biju Janata Dal Nuapada RAJENDRA DHOLAKIA Biju Janata Dal Padampur BIJAYA RANJAN SINGH BARIHA Biju Janata Dal Pallahara MUKESH KUMAR PAL Biju Janata Dal Paradeep SAMBIT ROUTRAY Biju Janata Dal Paralakhemundi K. NARAYANA RAO Bharatiya Janata Party Parjanga Nrusingha Charan Sahu Biju Janata Dal Patna Jagannath Naik Biju Janata Dal Patnagarh SAROJ KUMAR MEHER Biju Janata Dal Phulbani Angada Kanhar Biju Janata Dal Pipili PRADEEP MAHARATHY Biju Janata Dal Polasara SRIKANTA SAHU Biju Janata Dal Pottangi PITAM PADHI Biju Janata Dal Puri Jayanta Kumar Sarangi Bharatiya Janata Party Raghunathpali Subrat Tarai Biju Janata Dal Rairakhol Rohit Pujari Biju Janata Dal Rairangpur NABA CHARAN MAJHI Bharatiya Janata Party Rajanagar DHRUBA CHARAN SAHOO Biju Janata Dal Rajgangapur C S RAAZEN EKKA Indian National Congress Ranpur Satyanarayan Pradhan Biju Janata Dal Rayagada MAKARANDA MUDULI Independent Remuna SUDHANSU SEKHAR PARIDA Biju Janata Dal Rengali NAURI NAYAK Bharatiya Janata Party Rourkela Sarada Prasad Nayak Biju Janata Dal Salipur PRASANTA BEHERA Biju Janata Dal Sambalpur JAYA NARAYAN MISHRA Bharatiya Janata Party Sanakhemundi RAMESH CHANDRA JENA Indian National Congress Saraskana Dr. BUDHAN MURMU Bharatiya Janata Party Satyabadi UMAKANTA SAMANTARAY Biju Janata Dal Simulia JYOTI PRAKASH PANIGRAHI Biju Janata Dal Sonepur Niranjan Pujari Biju Janata Dal Soro PARSHU RAM DHADA Biju Janata Dal Sukinda PRITIRANJAN GHARAI Biju Janata Dal Sundargarh KUSUM TETE Bharatiya Janata Party Surada PURNA CHANDRA SWAIN Biju Janata Dal Talcher BRAJAKISHORE PRADHAN Biju Janata Dal Talsara BHABANI SHANKAR BHOI Bharatiya Janata Party Telkoi PREMANANDA NAYAK Biju Janata Dal Tirtol Bishnu Charan Das Biju Janata Dal Titlagarh TUKUNI SAHU Biju Janata Dal Udala BHASKAR MADHEI Bharatiya Janata Party Umarkote NITYANANDA GOND Bharatiya Janata Party

Patnaik will be the third Chief Minister in the country to be in power for fifth consecutive term after former West Bengal Chief Minister Jyoti Basu and Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling. Presently, Chamling is the longest serving Chief Minister in the country.

Patnaik came to power in March 2000 with an alliance with the BJP and has since been winning election after election. The BJD has improved its performance over the last three state elections - 61 seats in 2004, 103 seats in 2009, and 117 seats in 2014.

Prime Narendra Modi congratulated Patnaik for winning the state Assembly elections a record consecutive fifth time. "Congratulations to Naveen Babu for yet another victory in Odisha. Wishing him the very best for the next term," Modi tweeted.

Meanwhile, in Lok Sabha, the BJD has won 12 seats.