2022 Maruti Suzuki Brezza Walkaround: आगे से लेकर पीछे तक, इतनी बदल गई मारुति सुजुकी ब्रेजा; देखें वीडियो

What Changes 2022 Maruti Suzuki Brezza Got: मारुति सुजुकी ने 2022 ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है. इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये तक जाती है. मारुति ने नई ब्रेजा में तमाम बदलाव किए हैं.