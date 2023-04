Brake Fail: तेज रफ्तार कार में ब्रेक फेल हो जाएं तो क्या करें? याद रखना यह एक ट्रिक, बच जाएगी जान

Car break fail what to do: कार ड्राइव करते समय हमें कभी कभार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनकी उम्मीद नहीं होती. ऐसी ही एक चुनौती कार ब्रेक फेल होने की है. कई बार कार में तकनीकी खराबी या लापरवाही के कारण ब्रेक कमजोर हो जाते हैं और इससे जानलेवा हादसे हो सकते हैं. चलती कार में ब्रेक फेल होने की स्थिति बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इससे न केवल गाड़ी में बैठे लोगों को बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों और लोगों को भी जोखिम में पड़ जाती है. ऐसी स्थिति में किसी को भी समझ नहीं आता कि वह कैसे अपनी जान बचाएं. इसलिए हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं.