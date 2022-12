Astro Tips for Loan: इन 4 दिनों में भूलकर भी न लें कर्ज, जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे; जान लें लोन लेने के सही दिन

From which day to start repaying loan: कर्ज लेना सामान्य रूप से अच्छा नहीं माना जाता. लेकिन हमें शादी, मकान बनवाने, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी जैसी इमरजेंसी के दौरान अक्सर कर्ज लेना ही पड़ जाता है. आपको काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे, जिन्होंने जरूरत के वक्त कर्ज लिया और खूब प्रयासों के बावजूद उसे चुका नहीं पाए. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक समय से कर्ज न चुकने की बड़ी वजह लोन लेते समय नक्षत्रों और दिन का सही चयन न करना होता है. अगर आप गलत दिन और नक्षत्र में कर्ज ले लेते हैं तो उसे चुकाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको बताते हैं कि आपको (Astro Tips for Loan) किस दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए.

इन 4 दिनों में भूलकर भी न लें कर्ज

शास्त्रों के अनुसार आपको भूलकर भी रविवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को कर्ज (Which day should not take loan) नहीं लेना चाहिए. ये चारों दिन कर्ज लेने के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं. इन 4 दिनों में लिया गया कर्ज आसानी से चुक नहीं पाता है. इसके साथ ही कृतिका, उत्तराभाद्रपद, उत्तरफाल्गुनी, ज्येष्ठा, हस्त, आद्रा, विशाखा, मूल, उत्तरषाढा नक्षत्रों को भी कर्ज लेने के लिहाज से अशुभ माना जाता है. इन नक्षत्रों के दौरान लिया गया कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है.

इन 3 दिनों में आप ले सकते हैं लोन

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक लोन (On which day it is okay to take loan) लेने के लिए सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना गया है. साथ ही शतभिषा, स्वाति, अनुराधा, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा और पुष्य नक्षत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए. इन नक्षत्रों में लिया गया कर्ज आसानी से चुक जाता है और परिवार को सामाजिक शर्मिंदगी भी नहीं झेलनी पड़ती.

कर्ज लौटाने के लिए ये दिन माने गए हैं शुभ

अगर आप लिए गए कर्ज को चुकाने की शुरुआत (From which day to start repaying loan) करना चाहते हैं तो इसके लिए मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है. इस दिन से कर्ज लौटाने की शुरुआत करने पर वह आसानी से चुकने लगता है. अगर आप बचत योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन बेहतर माना जाता है. ऐसा करने से वह बचत योजनाएं आपके लिए फलदायी बन जाती हैं.

