भारत से पंगा लेकर अमेरिकी बादाम उत्पादकों का हो रहा नुकसान, शुरू हुई ट्रंप की आलोचना

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी बादाम उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके लिए अमेरिका के एक सीनेटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. पहले GSP दर्जा वापस लेने के बाद, अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले इस्पात और एल्युमिनियम पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया. भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयात होने वाले 28 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया.

सीमा शुल्क बढ़ जाने के बाद कैलिफोर्निया के बादाम उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. यहां के व्यापारी हर साल करीब 65 करोड़ डॉलर का बादाम भारत निर्यात करते हैं. अमेरिकी सीनेट ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने बादाम पर आयात शुल्क 75 फीसदी कर दिया है.

India just placed a 75 percent tariff on almonds in response to President Trump’s trade war. His actions are hurting Californians. California almond exports to India are worth more than $650 million a year. The president must stop damaging trade relations with our allies. https://t.co/SL5ebEs2e5

— Sen Dianne Feinstein (@SenFeinstein) June 17, 2019