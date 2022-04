नई दिल्‍ली: हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) और HDFC Bank बैंक का मर्जर होने जा रहा है. सोमवार को यह जानकारी दी गई कि बोर्ड मीटिंग में HDFC को HDFC Bank में विलय करने की मंजूरी दे दी गई है. इस विलय में कंपनी के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स (कर्ज लेने वाले) भी शामिल होंगे. इसे लेकर आज यानी 4 अप्रैल 2022, सोमवार की सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉफ्रेंस होनी है.

इस मर्जर को लेकर HDFC ने कहा है कि इस डील का मकसद HDFC Bank के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है. साथ ही इसका मौजूदा कस्टमर बेस भी बढ़ाना है. कहा गया है कि HDFC Ltd और HDFC Bank का यह विलय फिस्कल ईयर 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा. इस मर्जर के बाद HDFC का HDFC बैंक में 41% हिस्सा होगा. साथ ही HDFC होल्डिंग्स का भी HDFC में मर्जर होगा.

Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) will merge into HDFC Bank, reads the official document pic.twitter.com/Ky2Q9mXoas

