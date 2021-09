मोदी सरकार का 'एविएशन रिफॉर्म', देश में बनेंगे 5 नए एयरपोर्ट, 6 हैलीपोर्ट, 50 नए हवाई रूट्स भी खोलेंगे

नई दिल्ली: देश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में हवाई सेवाओं की पहुंच बढ़े इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार UDAN योजना लेकर आई, जिसके तहत छोटे-छोटे शहरों में हवाई सेवाओं को लेकर जाया जा रहा है. इसी दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश में नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और नए हवाई रूट्स खोलने का ऐलान किया है. ये मोदी सरकार का नया एविएशन रिफॉर्म है.

सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 5 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 6 हेलीपोर्ट तैयार होंगे और 50 नए रूट्स पर उड़ानों की शुरुआत होगी. जिसमें से 30 रूट्स की शुरुआत अगले महीने यानी अक्टूबर से ही करने की योजना है. गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union civil aviation minister Jyotiraditya Scindia) ने अपने मंत्रालय का 100 दिनों का प्लान बताते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि योजना को पूरा करने के लिए 30 अगस्त से 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है.

We have set up 8 policy targets for the next 100 days, including setting up of five new airports, six new heliports, and starting 50 new routes under the UDAN scheme - Union Minister @JM_Scindia pic.twitter.com/vQJZdibJde

