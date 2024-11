Indian Railways: जब टिकट बुक किया तो RAC था.. कुछ ही देर में वेटिंग हो गया, शिकायत पर रेलवे ने दिया ये जवाब

Indian Railways Ticket Glitch: भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन को प्राथमिकता दी जाती है. लेकिन त्योहारों और खास अवसरों पर रेलवे की विशेष ट्रेनों के बावजूद भीड़ अधिक हो जाती है. ऐसी स्थिति में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. इस दौरान वेटिंग टिकट या RAC का होना सामान्य बात है. लेकिन इस बार टिकट बुकिंग का अलग ही मामला सामने आया है. जिसमें RAC टिकट अचानक वेटिंग में बदल गया. जिससे यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ा.

टिकट का RAC से वेटिंग लिस्ट में जाना

गाजियाबाद से देवरिया सदर के लिए टिकट बुक करने वाले कमलेश शुक्ला नाम के यात्री ने अपने अनुभव को साझा किया. उन्होंने 20 नवंबर का टिकट बुक किया था. शुरुआत में उन्हें RAC 42 टिकट मिला था. लेकिन कुछ समय बाद ही उनका टिकट वेटिंग लिस्ट GNWL 63 में बदल गया. इस अप्रत्याशित बदलाव से हैरान होकर कमलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी शिकायत दर्ज की.

@RailMinIndia This morning, the PNR status was RAC 42, but by evening, it’s showing as Waiting 7. How did this happen? pic.twitter.com/Ktzi40QVUH

रेलवे का सोशल मीडिया पर जवाब

कमलेश की शिकायत के जवाब में भारतीय रेलवे के आधिकारिक अकाउंट, रेलवे सेवा की ओर से प्रतिक्रिया आई. रेलवे ने यात्री को सलाह दी कि वे अपना संपर्क नंबर indianrailways.gov.in पर या 139 पर साझा करें ताकि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके. इसके बाद कमलेश ने अपना नंबर रेलवे के साथ साझा किया और रेलवे को तत्काल प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद भी दिया.

We will require your mobile no. preferably via DM. You may also raise your concern directly on https://t.co/JNjgaq1zyT or dial 139 for speedy redressal https://t.co/utEzIqB89U

— RailwaySeva (@RailwaySeva) November 11, 2024