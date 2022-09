Zee News Select: एजेकुशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 23 September 2022

आपके पास है इतनी योग्यता तो UP में निकली हैं 701 सरकारी नौकरी, मोटी सैलरी मिलेगी | Click here to Read

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 701 वन रक्षक (वन दरोगा) पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी परीक्षा) -2021 में अर्हता प्राप्त करने वाले योग्य उम्मीदवार 06 नवंबर 2022 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड में पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

JoSAA की पहली लिस्ट जारी, इस लिंक से करें चेक आपको मिला कौन सा कॉलेज

जॉइंट सीट अलोकेशन ऑथरिटी ने जोसा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2022 जारी किया है. जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन किया है, वे पहली लिस्ट जोसा की आधिकारिक साइट josaa.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं. नोटिस के मुताबिक, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिसमें 26 सितंबर, 2022 तक फीस भुगतान / डॉक्यूमेंट अपलोड / उम्मीदवार द्वारा सवाल (यदि आवश्यक हो) की प्रतिक्रिया शामिल है. सवाल का उत्तर देने की आखिरी ताीरख 27 सितंबर, 2022 तक है.डियरेक्ट लिंक और रिजल्ट चेक करने के स्टेप नीचे दिए गए हैं.

UP Police SI ASI भर्ती के लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी, तुरंत इस डायरेक्ट लिंक पर कर लीजिए चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (अकाउंट्स और क्लर्क) के पद के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी किया है. UPPRPB 18 अक्टूबर 2022 को सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (लेखा और क्लर्क) पद के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित करेगा.

पापा से कहा अफसर बनकर दिखाउंगी और 22 साल की उम्र में बन गईं IAS, पढ़िए पूरी कहानी

IAS अफसर बनना बहुत बड़ी बात है आज हम आपको ऐसी ही एक महिला अफसर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी और अफसर बन गईं. साथ ही उन्होंने अपने पापा से अफसर बिटिया बनने का वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा किया.

CBSE CTET 2022: सीबीएसई सीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन, ये रहा डायरेक्ट लिंक से आवेदन करने का तरीका

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक सीटीईटी नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म हो जाएगा. जिसके बाद योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

बिहार में निकली बंपर सरकारी नौकरी, आयु सीमा 40 साल, सैलरी 59000 रुपये महीना तक

बिहार भूमि अभिलेख सर्वेक्षण निदेशालय स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन और स्पेशल सर्वे क्लर्क के पद के लिए इंजीनियरिंग और किसी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएट उम्मीदवारों को नौकरी देने जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर 2022 से शुरू होगा.

IAS Marksheet: 10वीं में थर्ड डिवीजन लाने वाले इस आईएएस की मार्कशीट हो रही वायरल, खुद की है शेयर

IAS अधिकारी अवनीश शरण एक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो अक्सर वायरल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेरणादायक और मजेदार पोस्ट पोस्ट करना पसंद करते हैं. आईएएस अधिकारी ने ट्विटर पर अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट शेयर की, जिससे नेटिज़न्स को आत्मविश्वास की डोज मिली.

सिर्फ 19 साल में अरबपति बना ये शख्स, आप भी स्टूडेंट हैं तो जानें कैसे कमाया पैसा?

सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ एक्सपरीमेंट भी करने पड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ किया और उसमें फेल हो गए तो फिर सबकुछ छोड़ दें. हमें जब तक प्रयास करते रहना चाहिए जबतक कि सफलता न मिले. क्योंकि हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. आज हम ऐसे ही एक स्टार्ट-अप फाउंडर की बात कर रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की उम्र में 7300 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है.

18,527 टीचर्स की भर्ती करने जा रहा ये राज्य, TET का स्कोर भी 10 फीसदी घटाया

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET कैटेगरी-3) पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है. मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए प्रोसेस जल्द शुरू किया जाने वाला है. इसके लिए सरकार ने ऐलान किया है. इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अतंर्गत आने वाले स्कूलों में 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 11 हजार 98 पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसी उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कैलेंडर जारी किया जा सकता है और फिर आखिरी सप्ताह से प्रक्रिया शुरू हो सकती है.