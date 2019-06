भारत-पाक मैच के खिलाड़ियों की तारीफ करने में बुरा फंसा PAK क्रिकेटर, ट्विटर पर उड़ा मजाक

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के मैच में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर उपहास का पात्र बनना पड़ रहा है जबकि पूर्व क्रिकेटर भी उन्हें इस हार के लिए आड़े हाथों ले रहे हैं. इसके विपरीत पाकिस्तानी टीम की तारीफ करने पर उमर अकमल बुरे फंस गए हैं. अब उनको ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, भारत-पाक मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने एक खिलाड़ी होने के नाते इस मुकाबले को लेकर एक रिव्यू करना चाहा, लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने जिन-जिन खिलाड़ियों को टैग किया वो सब अनाधिकारिक अकाउंट निकले. उनकी यह गलती यूजर्स ने नोटिस कर ली और मजे लेने शुरू कर दिए.

अकमल ने ट्विटर पर लिखा, ''विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भारत की एक बेहतर टीम थी और उन्होंने दिखाया कि वे विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं. जबकि पाकिस्तान की तरफ से आमिर ने भी गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया. फखर और बाबर ने भी अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद कोई साझेदारी नहीं लगी.''

इस ट्वीट में गलती की वजह से यूजर्स ने उमर को निशाने पर ले लिया और उनका जमकर मजाक उड़ाया. आप भी पढ़िए ये Tweets...

India were clearly a better team with @ImRo45 & @imVkohli showing why they are world class batsmen.

They were too good while @Aamir bowled well for Pakistan.

Wickets milti early to match acha hote.@Fakhar and @Babar played well lekin uske baad koi partnership nahi lagi. — Umar Akmal (@Umar96Akmal) June 16, 2019

Oo bhaijaan pehle kam se kam handle to dekh lo kisko tag kr rhe ho — Aditii (@Sassy_Soul_) June 17, 2019

Kya farq padta hai kisi ko bhi tag kiya ho.. Jeetaya toh hai ni tumhare bando ne — KneHa KapraWaN (@KaprawanKneha) June 17, 2019

All the pakistani players you mentioned on twitter is not exactly the players you’re talking about! — Jhanzaib Khan シ (@JhanzaibKhan94) June 17, 2019

What a english

Main apni angrazi bhool gaya — arsalankhan (@arsalankhan0928) June 16, 2019

@HarmanManchanda I guess the first two lines in English are copied and last one is the original feeling of this guy. — mayank mehta (@mayankm94847123) June 17, 2019

भारत ने अपने पड़ोसी और क्रिकेट के मैदान में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबलों में अजेय क्रम बकरार रखा है. भारत ने रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के बहुप्रतिक्षित मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रनों से हराते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की.