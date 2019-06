World Cup 2019: सहवाग को रास नहीं आई टीम इंडिया की यह स्ट्रैटजी, सोशल मीडिया पर ली खबर

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) में खुद को अजेय रखने का क्रम जारी रखते हुए वेस्टइंडीज को 125 रन से हरा दिया. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 50 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 268 रन बनाए. इस मैच में मिडिल ओवरों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की एक बार फिर धीमी बल्लेबाजी दिखी. इससे पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों खास तौर पर विराट के बाद के बल्लेबाजों की धीमी बल्लेबाजी रही. पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने गुरूवार को विश्व कप में स्पिनरों के खिलाफ भारत की इस रक्षात्मक नीति की आलोचना की.

पिछले दो मैचों में धीमी बल्लेबाजी की है

वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद विराट कोहली एंड कंपनी विश्व कप में लगातार दूसरे मैच में धीमे गेंदबाजों के खिलाफ जूझती दिखी. भारतीय खिलाड़ियों को स्पिन गेंदबाजी को खेलने के लिये बेहतरीन माना जाता है लेकिन उसके बल्लेबाज अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम मैच में राशिद खान और मुजीब उर रहमान के खिलाफ जूझते दिखे. यही हाल वेस्टइंडीज के स्पिनर फैबियन एलेन के खिलाफ रहा.

यह भी पढ़ें: IND vs WI World Cup: टीम इंडिया की टूर्नामेंट में सबसे बड़ी जीत, विंडीज को 125 रन से हराया

स्पिन के खिलाफ रक्षात्मक खेल ज्यादा क्यों

सहवाग ने ट्वीट किया, ‘‘राशिद खान ने चार ओवर में 25 रन दिये और फिर अगले छह ओवरों में उसने केवल 13 रन ही दिये और फैबियन एलेन ने पांच ओवर में 34 रन लुटाये थे लेकिन अगले पांच में उसने केवल 18 रन दिये. स्पिनरों के खिलाफ इतने रक्षात्मक नहीं खेल सकते.’’

Rashid Khan had gone for 25 in 4 overs , gave away only 13 in his next 6 and today Fabian Allen had given 34 in 5 overs, only 18 in next 5. Can't be so defensive against the spinners.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 27, 2019