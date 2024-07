Mumbai hit and run case: रईसजादे को फंदे से लटका दो... मुंबई हिट एंड रन केस में बेटी ने मांगा मां के लिए इंसाफ

Mumbai hit and run case: मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से महिला की मौत का मामला गरमाता जा रहा है. हादसे के 72 घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठने लगे हैं. हादसे में मारी गई महिला के पति ने मिहिर शाह की गिरफ्तारी पर सीधे सरकार पर हमला बोला है. बेटी ने मां को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग की.

..उसके साथ 20 वकील होंगे

वर्ली (मुंबई) हिट एंड रन केस में पीड़िता कावेरी नखवा के पति प्रदीप नखवा दर्द बयां करते हुए रो पड़े. उन्होंने रोते हुए कहा कि 3 दिन बाद उसे (आरोपी मिहिर शाह) गिरफ्तार किया गया, इसका क्या मतलब है? अगर वह शराबी नहीं था, अगर उसने ड्रग्स नहीं ली थी, तो वह क्यों छिप गया?... वह 3 दिन तक क्यों फरार रहा? आपने गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ दी और भागने से पहले नंबर प्लेट तोड़ दी...अब 3 दिन बाद उसके शरीर में शराब का कोई निशान नहीं होगा और उसके साथ 20 वकील होंगे.

हम पैसा और वकील कहां से लाएंगे?

नखवा ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम गरीब हैं, हमें न्याय कौन देगा? आज वह जेल गया, परसों उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे जमानत मिल जाएगी. केस चलता रहेगा और सब कुछ ठंडा हो जाएगा. हम क्या करेंगे? हम पैसा और वकील कहां से लाएंगे? ये पार्टी के नेता कुछ नहीं करेंगे, यह उन्हीं के नेता का बेटा है. यह बड़ा आदमी है जो किसी को भी खरीद सकता है...हमारे पक्ष में कौन है?

#WATCH | Worli (Mumbai) hit-and-run case: Pradeep Nakhwa, husband of the victim Kaveri Nakhwa, breaks down and says, " He was arrested after 3 days, what does this mean? If he wasn't alcoholic, if he hadn't taken drugs, then why did he go into hiding?...why was he absconding for… pic.twitter.com/KLlhEAkGWO

— ANI (@ANI) July 9, 2024