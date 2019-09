नई दिल्ली: अभी-अभी बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई. जिसके बाद से ही सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स हर जगह महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) छाए हुए हैं. सदी के महानायक अमिताभ बच्‍चन को दादा साहब फाल्‍के अवॉर्ड (Dada Saheb Phalke award) से सम्‍मानित किया जाएगा. इस खबर के बाद से ही लगातार ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के लिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. फैंस ही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मौके पर काफी भावुक नजर आ रहे हैं.

सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, 'महानायक अमिताभ बच्चन जिन्होंने 2 पीढ़ियों के लिए मनोरंजन और प्रेरणा दी है, उन्हें # दादा साहब पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है. पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुश है. उन्हें मेरी हार्दिक बधाई. @ narendramodi @SrBachchan'

There is no mention of Indian cinema without this Legend! He has redefined cinema with every role & deserves every accolade for his innumerable contributions! Congratulations @SrBachchan! #DadaSahebPhalkeAward https://t.co/sBJ7aHlGCI — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 24, 2019

अब इस ट्वीट के बाद अनिल कपूर ने भी अपनी खुशी को ट्वीट करके जाहिर किया है. अनिल कपूर ने लिखा, 'इस लेजंड के बिना भारतीय सिनेमा का उल्‍लेख नहीं हो सकता. उन्होंने हर रोल के साथ सिनेमा को रीडिफाइन किया है और उनके अनगिनत योगदान के लिए वह हर प्रशंसा के हकदार हैं! बधाई!'

The most inspiring legend of Indian Cinema!!!! He is a bonafide rock star!!! I am honoured and proud to be in the Era of AMITABH BACHCHAN! The prestigious #DadaSahebPhalkeAward to @SrBachchan https://t.co/wPepdsbugL — Karan Johar (@karanjohar) September 24, 2019

वहीं करण जोहर ने भी अपने दिल के जज्बात को ट्वीट के जरिए बयां किया. करण ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'इंडियन सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक लेजंड!! वह रॉकस्‍टार हैं. मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं अमिताभ बच्‍चन के युग में हूं.'

Congratulations to the legend @SrBachchan for the prestigious #DadaSahebPhalkeAward. You have entertained, inspired generations with your exhilarating Performances. Wishing you more success and happiness. — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) September 24, 2019

मधुर भंडारकर ने भी इस मौके पर काफी भावुक अंदाज में महानायक को बधाई दी है.

Dear Amitji,

Couldn’t be happier to hear news that you will be receiving the prestigeous #DadaSahebPhalkeAward . You have inspired and entertained billions and continue to do so. We love you Sir and are so very proud of you @SrBachchan pic.twitter.com/okyCHJIAYr — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 24, 2019

नार्गाजुन अक्किनेनी ने भी दी है अमिताभ बच्चन को बधाई. उन्होंने महानायक के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बधाई दी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म चेहरा और गुलाबो सिताबो में नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही उनकी पहली साउथ इंडियन फिल्म 'Sye Raa Narasimha Reddy' 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.

बॉलीवुड की और खबरें पढ़ें