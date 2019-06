पहली तेलुगू फिल्म के डेब्यू को लेकर इमोशनल हुईं अदिति राव, Twitter Post पर टीम को किया याद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की पहली तेलुगू फिल्म 'सम्मोहनम' को रिलीज हुए इस शनिवार को पूरा एक साल हो गया. इस मौके पर पुरानी बातों को याद कर वह काफी भावुक हो गईं. इस रोमांटिक ड्रामा को मोहन कृष्ण इंद्रगंती ने निर्देशित किया था. फिल्म में सुधीर बाबू भी थे.

अदिति ने ट्वीट किया कि एक ड्रीम टीम के साथ 'सम्मोहनम' मेरी पहली तेलुगू फिल्म है. उन दर्शकों को ढेर सारा प्यार, जिन्होंने न केवल मुझे स्वीकारा बल्कि मुझे बहुत प्यार भी दिया. यकीन नहीं होता कि एक साल पूरा हो गया, क्यों सुधीर बाबू! हम 'वी' सब फिर साथ आएंगे. एक्शन थ्रीलर फिल्म 'वी' के लिए यह टीम फिर से साथ आई है.

#Sammohanam my Telugu debut with a dream team. Lot's of love to the audiences who not only accepted me but also gave me soooo much love. Cannot believe it’s already been a year no @isudheerbabu? Turn back the clock! Ps- ‘V’ will all be together soon! #MohanSirKiPaathshaala pic.twitter.com/ZCBS13QHvY

