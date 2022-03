पति आनंद संग सोनम कपूर की बेबी बंप तस्वीरों पर पापा अनिल कपूर ने दिया ऐसा रिएक्शन, कह दी ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर बेबी बंप तस्वीरें शेयर करते हुए गुड न्यूज़ शेयर की है. सोनम कपूर और आनंद आहूजा की ये तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो रही हैं और हर कोई इस स्टार कपल को बधाईयां दे रहा हैं. इसी बीच सोनम कपूर के पिता और अभिनेता अनिल कपूर ने बेटी की ये तस्वीरें शेयर करते हुए खास नोट लिखा है और होने वाला दादा ने अपनी खुशी जाहिर की है.

अनिल कपूर ने सोनम और आनंद आहूजा की ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'अब मैं सबसे एक्साइटिंग किरदार को निभाने की तैयारियां कर रहा हूं- ग्रैंडफादर!! अब कभी हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं होगी और मैं इससे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकता! सोनम कपूर और आनंद आहूजा तुमने इस खबर से हमें अनंत खुशियां दीं हैं!'

Now preparing for the most exciting role of my life - GRANDFATHER!!

Our lives will never be the same again and I couldn’t be more grateful! @sonamakapoor & @anandahuja you have made us happy beyond measure with this incredible news! pic.twitter.com/wa0GIocCMP

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 21, 2022