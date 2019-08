एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने दी कश्मीर मामले में सलाह, बोलीं- 'गैर-जिम्मेदाराना कमेंट न करें'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने सभी से सोमवार को कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर संवेदनशील होने की गुजारिश की है. इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना कमेंट करने से परहेज करने की अपील की है.

हुमा का परिवार घाटी में ही रहता है, ऐसे में अभिनेत्री ने ट्वीट किया, "वे सभी जो कश्मीर पर अपनी राय रख रहे हैं, उन्हें वहां के जीवन, खून के धब्बों और कश्मीरियों (पंडित और मुसलमान) के खोने का जरा भी अंदाजा नहीं है. कृप्या गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां करने से बचें. वहां भी लोग हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार शामिल हैं. आप खुद को उनकी जगह रख कर देखे और संवेदनशील बनें."

Every1 with opinions on #Kashmir.I humbly say this-you have no idea of the life,bloodshed & loss of Kashmiris(Pandits&Muslims)

Pls refrain from irresponsible commentary.There are people - women,children,old&sick people.Put urself in their shoes at this very moment & be sensitive

— Huma Qureshi (@humasqureshi) August 7, 2019