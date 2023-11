IFFI: भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को मिला विशेष सम्मान

Madhuri Dixit honoured: लीजेंडरी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को 54वें इंटरनेशलन फिल्म फेस्टिवल में खास ट्रिब्यूट दिया गया. भारत के 54वें इंटरनेशलन फिल्म फेस्टिवल ने माधुरी दीक्षित को 'भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता' पुरस्कार से सम्मानित किया. चार उल्लेखनीय दशकों के शानदार करियर के साथ माधुरी दीक्षित ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी, गोवा में आयोजित 54वें आईएफएफआई के उद्घाटन समारोह में पुरस्कार की घोषणा की.

अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

मंत्री अनुराग ठाकुर ने माधुरी दीक्षित को अवॉर्ड देते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. साथ ही उन्होंने लिखा, ''हर युग की आइकन, माधुरी दीक्षित ने चार अविश्वसनीय दशकों तक अद्वितीय प्रतिभा के साथ हमारी स्क्रीन की शोभा बढ़ाई है.''

Elated and Honoured to present the award of

Special Recognition for Contribution to Bharatiya Cinema to the iconic and unmatched Madhuri Dixit ji.

Her performances have enamoured generations of Cinephiles and she continues to enthral cinema lovers with the magnificence of her… pic.twitter.com/v8OvM30zlp

