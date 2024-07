पेरिस ओलंपिक 2024: देश के खिलाड़ियों के साथ पूरा बॉलीवुड, दीपिका से लेकर अजय देवगन ने किया पोस्ट

पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज हो चुका है और सीजन का पहला गोल्ड चीन के पास गया है. इस बार भारत से 117 खिलाड़ी मैदान में हैं जिनसे देशभर के लोगों को उम्मीद हैं. इस मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने भारतीय एथलीटों को हौसला बढ़ाया. दीपिका पादुकोण से लेकर कार्तिक आर्यन ने रिएक्ट किया है.

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एथलीट्स के लिए एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल नजर आ रही है, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की परेड के दौरान ध्वजवाहक के रूप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया.

अजय देवगन का पेरिस ओलंपिक पर पोस्ट

एक्टर अजय देवगन ने एक्स पर पोस्ट किया, "सभी भारतीय एथलीटों के लिए.... आप हमारे देश का गौरव हैं. आप जो भी करते हैं, बेस्ट करते हैं. हम आपका खेल पूरे उत्साह के साथ देखेंगे. चीयर्स एंड गुड लक!''

You are the pride of our nation. The best at what y'all do. Be assured that we will be cheering our hearts out to see perform. It's time to bring home the hardware. Cheers and good luck! #OlympicGames #Olympic2024

सोनाली बेंद्रे ने भी किया पोस्ट

सोनाली बेंद्रे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ''टीम इंडिया के लिए उत्साह.'' आलिया भट्ट ने भी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ''आगे बढ़ो टीम इंडिया.''

Wishing all the best to the athletes representing our nation at the #ParisOlympics2024. Playing an athlete in #ChanduChampion has been an incredible experience and honor. The feeling of holding the medal and seeing the Indian flag on top cannot be expressed in words. More… pic.twitter.com/jZ9Dd3ifsO

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) July 26, 2024