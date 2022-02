Health Bad habits: सुबह उठकर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सेहत को होते हैं बड़े नुकसान, दिन हो जाता है खराब

Health Bad habits: रोज सुबह नींद से जागते ही हम कई ऐसी गलतियां करते हैं, जो सीधा हमारी सेहत पर असर डालती हैं. ये तमाम बुरी आदतें हमें स्लो, नेगेटिव और चिड़चिड़ा बना देती हैं, जिससे घर और ऑफिस में भी हमारे रिश्ते लोगों के साथ खराब होने लगते हैं. ऐसे में आपको इन 5 आदतों के बारे में जानना और उन्हें बदलना बेहद जरूरी है.

सुबह उठकर भूलकर भी न करें ये गलतियां (Do not make these mistakes even after waking up in the morning)

1. फोन देखने की आदत

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नींद खुलते ही मोबाइल की स्कीन नहीं देखनी चाहिए इस खराब आदत से हमारी आंखे खराब हो सकती हैं. इसकी बजाय सुबह उठकर थोड़ा गर्म पानी पिएं. हाथ धोएं. बालकनी में थोड़ी देर टहलें या खिड़की के पास जाकर ताजी हवा में सांस लें. इसके बाद मोबाइल के पास जाएं.

2. ब्रेकफास्ट छोड़ने की आदत

सुबह उठकर ब्रेकफास्ट छोड़ने की ये बुरी आदत बहुत से लोगों मे होती हैं. ऐसे लोग पहले देरी से उठते हैं और बाद में बिना कुछ खाए सिर्फ चाय या कॉफी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, जो सेहत के साथ एक तरह का खिलवाड़ है. डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है. आप अपनी मॉर्निंग डाइट में अंडा, टोस्ट, ओटमील या ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं.

3. एक प्लान के अनुसार ना चलना

माना जाता है कि सुबह उठकर अपने दिन की प्लानिंग करें और उसी के अनुसार चलें. अपने प्लान को कभी ना टालें. अगर कहीं बाहर जाने से पहले आपके पास खाली समय है तो इसमें घर या फ्रिज की सफाई या पौधों को पानी देने जैसे काम निपटाए जा सकते हैं. इस मानसिक स्वास्थ बेहतर रहता है.

4. नकारात्मक विचार लाना

जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी जिंदगी में चल रही नकारात्मक चीजों या मुश्किलों के बारे में बिल्कुल ना सोचें. इसकी जगह आप मेडिटेशन करें और अपना उत्साह बढ़ाएं. इसके साथ ही निजी जिंदगी में चल रही अच्छी चीजों को याद करें और खुश रहें. याद रखें कि सवेरे-सवेरे मन में आने वाला एक नकारात्मक विचार आपको हमेशा डीमोटिवेट करेगा.

5. नहाने से भागने की आदत

ज्यादातर लोग बिना नहाए घर से निकल जाते हैं और लेट लौटते हैं. ये आदत सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोज सुबह नहाकर किसी काम के लिए निकलना इसलिए जरूरी है, क्योंकि लोग पूरे दिन फ्रेश फील करते हैं और उनमें ऊर्जा समाई रहती है. नहाने से हमारी बॉडी को अच्छे हार्मोन रिलीज होने का एहसास होता है.

