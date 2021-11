मोबाइल या फिर टीवी के बिना गले नहीं उतरता निवाला तो जल्द बदल लें ये आदत, वरना सेहत हो जाएगी खराब!

disadvantages of eating food while watching TV and playing mobile: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया ने एक मजेदार ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ट्वीट की गई फोटो में एक इंसान खाना खाने के दौरान मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हुए दिख रहा है और उसके मोबाइल के लिए थाली में ही जगह दी गई है, ताकि उसे कोई दिक्कत न हो. अगर हम इस ट्वीट को सेहत के लिहाज से देखें तो यह सबकुछ उतना मजेदार भी नहीं है, क्योंकि अगर आप खाना खाते हुए मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं या टीवी चैनल को सर्फ करते रहते हैं तो आपकी सेहत के लिए शर्तियां कई किस्म के खतरे पैदा हो सकते हैं.

दरअसल, इंसान की कई बुरी आदतें उसे गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाती हैं. ज्यादातर लोगों को बचपन से ही बुरी आदतों की लत लग जाती है, जो आगे चलकर सेहत के लिए नुकसान पहुंचाती है. इन्हीं आदतों में खाना खाते समय टीवी देखना और मोबाइल स्क्रालिंग करना भी शामिल है. आपको सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते लोग टीवी देखते हुए और मोबाइल चलाने के साथ भोजन करना पसंद करते हैं?

खाना खाते वक्त क्यों मोबाइल स्क्रॉलिंग या टीवी देखते हैं लोग?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के भोजन करना बहुत उबाऊ लगता है. इसलिए लोग अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी और मोबाइल का सहारा लेते हैं. हर इंसान अपनी-अपनी पसंद के लिहाज से चीजें देखता है.

मोबाइल या फिर टीवी देखते वक्त खाने के नुकसान (Disadvantages of eating while watching mobile or TV)

1. मोटापे का खतरा

टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर सफर करते वक्त आप खाने की आदत आपको कई समस्याओं का शिकार बना सकती है. अगर खाना खाते समय ध्यान खाने पर नहीं होगा, तो हमें स्वाद पर्याप्त मात्रा में पता नहीं चल सकेगा. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कम स्वाद के आधार पर मुंह से खाना पचाने में सहायक ग्रंथियां पूरी तरह सक्रीय नहीं हो पातीं और पर्याप्त मात्रा में रसायन नहीं निकाल पातीं. ऐसे में शरीर में पहुंचने वाला खाना पच ही नहीं पाता, जो मोटापा जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

2. पेट की समस्याएं

ज्यादातर लोग टीवी देखते हुए खाना खाने की धुन में जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं. ऐसे में उनका भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं चब पाता, जिससे पेट में अपच, पेट दर्द मरोड़ और पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप खाना खाने के बाद ही टीवी देखें. ताकि आप भोजन को अच्छी तरह चबाकर खा सकें.

ध्यान से खाने का फायदा

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप ध्यान से खाना खाएंगे तो जितनी भूख होगी उतना ही खा सकेंगे. इससे आपको पेट की समस्याएं नहीं होंगी. साथ ही वजन को कम करने में भी मदद मिलेगी.

मोबाइल स्क्रॉलिंग या टीवी देखते वक्त खाना खाने की आदत से पीछा कैसे छुड़ाएं?

ध्यान से खाने का आधार बहुत सरल है, इसके लिए बस आप अपने भोजन पर फोकस करें. हालांकि यह जितना कहने में आसान है, आश्चर्यजनक रूप से उतना ही कठिन लगता है. ध्यान से भोजन करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर त्वरित फील-गुड हिट के आकर्षण का विरोध करना होगा. इसके अलावा नीचे बताए जा रहे उपाय भी आपकी मदद कर सकते हैं.

हवाई जहाज मोड पर रखें फोन- भोजन के दौरान अपने फोन को हवाई जहाज मोड पर रख सकते हैं. इससे आपके फोन में कोई क्रिया नहीं होगी और आप फोकस करके खाना खा सकेंगे. मोबाइल को दूर रखें- आप मोबाइल को दूर रखकर खाने का स्वाद लें और उस पर फोकस करें. ऐसा करने से आपके शरीर के पाचन रिसेप्टर्स सक्रिय हो सकते हैं और आपको संतुष्ट होने तक खाने की अनुमति मिलती है, न कि गलती से खाने के लिए. खाली कमरे में करें भोजन- भोजन करने के लिए आप उस कमरे में जाएं, जहां टीवी या कंप्यूटर न हो. इस दौरान गिनें कि आप कितनी बार भोजन का एक टुकड़ा चबाते हैं, यह आपको खाने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा.

