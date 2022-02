Hair Removal at Home: इस तरीके से घर पर हटाएं प्राइवेट पार्ट के हेयर, कालापन भी हो जाएगा दूर

How to remove hair from private parts: लोग प्राइवेट पार्ट के आसपास आने वाले बालों यानी प्यूबिक हेयर को हटाने (Home Remedies to Remove Pubic Hair) के लिए शेविंग, वैक्सिंग या ट्रिमिंग करते हैं. लेकिन फिर भी बाल दोबारा आ जाते हैं. मगर, इस आर्टिकल में बताया जा रहा हेयर रिमूवल टिप (Permanent Hair Removal) ना सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट के बालों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, बल्कि वहां की डार्क स्किन को भी गोरा बना देगा. आइए, प्राइवेट पार्ट के बाल हटाने का घरेलू उपाय जानते हैं.

Pubic Hair Removal Tips: प्राइवेट पार्ट के बाल हटाने का उपाय

प्राइवेट पार्ट की स्किन काफी संवेदनशील होती है. जिस कारण शेविंग या वैक्सिंग से कटने या जलन होने का खतरा ज्यादा होता है. मगर इस अनचाहे बाल हटाने के घरेलू उपाय (Home Remedies for Hair Removal at Home) को इस्तेमाल करने के बाद किसी तरह की दिक्कत होने की आशंका ना के बराबर है. हालांकि, सुरक्षा के लिए आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए और घरेलू उपायों को सिर्फ बालों व बाहरी त्वचा पर ही लगाना है.

सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें. ध्यान रखें कि आपको बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं. फिर इसमें 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब एक कॉटन बॉल को मिक्सचर में अच्छी तरह डुबाएं और फिर प्यूबिक हेयर यानी प्राइवेट पार्ट के बालों पर ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं. 2 मिनट इसे अच्छी तरह सूखने दें और फिर पूरी रात के लिए छोड़ दें. अब अगली सुबह पानी से प्यूबिक हेयर को साफ कर लीजिए. अंत में प्यूबिक स्किन को मॉश्चराइज कर लें. हफ्ते में 3 बार ये हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करने से धीरे-धीरे आपके अनचाहे बाल पूरी तरह गायब हो जाएंगे और प्राइवेट पार्ट का रंग भी साफ हो जाएगा.

अगर आपको बेकिंग सोडा से एलर्जी है, तो आप नीचे लिखे दूसरे उपाय को अपना सकते हैं.

Permanent Unwanted Hair Removal Cream: हमेशा के लिए अनचाहे बालों से छुटकारा

एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन लें और इसमें आधा चम्मच नमक व 2 चम्मच कच्चा दूध अच्छी तरह मिलाएं. इस मिश्रण को प्यूबिक हेयर पर लगा लें और सूखने दें. जब पेस्ट पूरी तरह सूख जाए, तो इसे बालों की उल्टी दिशा में हल्के हाथ से रब करें. अंत में स्किन को मॉश्चराइज करना ना भूलें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.