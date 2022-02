Skin Care during pregnancy: गर्भवती महिलाओं को शरीर पर नहीं लगानी चाहिए ये चीजें, बच्चे को सीधा होता है नुकसान

Things to avoid during pregnancy: गर्भवती होने के बाद महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और इसी के साथ बदल जाता है उनका स्किन केयर रुटीन (Skin care routine during pregnancy). गर्भवती महिला की त्वचा और शरीर काफी सेंसिटिव हो जाते हैं. जिसके कारण चेहरे या शरीर पर कुछ चीजें लगाना खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी में इस्तेमाल नहीं की जाने वाली चीजों के बारे में Aesthetic Physician, MBBS, DALM डॉ. सरू सिंह ने जानकारी दी.

Skincare Products to Avoid in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में इन चीजों से रहें दूर

डॉ. सरू सिंह के मुताबिक, गर्भावस्था में महिला की स्किन से गुजरते हुए कुछ तत्व शिशु तक भी पहुंच सकते हैं. इसलिए, प्रेग्नेंसी में होने वाले हॉर्मोनल एक्ने, झाइयां, दाग-धब्बे, रैशेज आदि समस्याओं (Skin Problems during pregnancy) से निजात पाने के लिए इन चीजों को कभी इस्तेमाल ना करें.

1. रेटिनोल

प्रेग्नेंसी में रेटिनोल का सेवन करने या स्किन पर लगाने से बचना चाहिए. क्योंकि, इसके कारण शिशु में जन्मजात विकार हो सकते हैं और लिवर को भी नुकसान पहुंच सकता है.

2. सैलिसिलिक एसिड

गर्भवती महिलाओं को अपने स्किन केयर रुटीन में सैलिसिलिक एसिड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि, यह नुकसानदायक हो सकता है. डॉक्टर कहती हैं कि वैसे तो इस बारे में काफी कम शोध उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी गर्भावस्था में इस चीज को इस्तेमाल करने की सलाह वह नहीं देती.

3. हाइड्रोक्विनोन

हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल स्किन को गोरा बनाने के लिए किया जाता है. हालांकि, इसके और शिशु में जन्मजात विकार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन डॉक्टर के मुताबिक, इस स्किन केयर इंग्रीडिएंट को शरीर तेजी से सोखता है, जो कि इसे गर्भावस्था में इस्तेमाल करने के लिए नुकसानदायक बनाता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.