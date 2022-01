Sleep problem solution: रात में नहीं आती नींद तो करें ये काम, फिर सुकून से सो पाएंगे आप

Sleep problem solution: हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के लिए चौबीस घंटे में कम से कम आठ घंटे की नींद जरूरी होती है. इससे कम नींद लेने पर कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगती हैं और बढ़ती उम्र के साथ-साथ ये समस्या और भी बढ़ जाती है.

नींद नहीं लेने के नुकसान

आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, जब नींद पूरी नहीं होती हो हम बॉडी में एनर्जी (Energy) की कमी तो महसूस करते ही हैं. साथ ही पाचन-तंत्र में गड़बड़ी और घबराहट जैसी समस्यायें भी पैदा होने लगती हैं. इसके अलावा रात में ठीक से सो न पाने के चलते हमें दिन के समय अपने रोजमर्रा के कामों में फोकस बनाये रखने में भी दिक्कत हो सकती है.

अच्छी नींद के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips for good and deep sleep)

1. रोज एक्सरसाइज जरूरी

अगर आपको नींद नहीं आती तो रोजाना वॉक और व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें. इससे आपको अच्छी नींद आएगी.

2. मोबाइल से दूरी बनायें

मोबाइल या लैपटॉप या फिर दूसरे गैजेट्स से आपकी नींद छिन सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोबाइल वगैरह से निकलने वाली रौशनी हमारी आंखों से नींद छीन लेती है. इसलिये सोने से पहले इन गैजेट्स से दूर रहें.

3. जंक-फूड्स के सेवन से बचें

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अधिक जंक-फूड्स का सेवन नींद में खलल डाल सकता है. इसलिए आप ज्यादा तली-भुनी चीजें और जंक-फूड्स खाने से बचें.

4. कैफीन वाली चीजों से दूरी बना लें

पोषण आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि कैफीन वाली चीजें जैसे चाय या कॉफी वगैरह आपकी आंखों से नींद चुरा लेती हैं. इसलिए ऐसी चीजों का सेवन न करें. खासतौर पर सोने से एक-दो घंटे पहले तो इन चीजों को कतई न लें.

5. सोने के लिये कमरे में अंधेरा रखें

उजाला हमें जागते रहने के लिए प्रेरित करता है. इसलिये सोने से पहले इन चीजों का ख्याल रखें ताकि आपको अच्छी नींद आये.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

