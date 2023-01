Alert! महिलाओं के चेहरे पर सबसे पहले दिखते हैं PCOS के लक्षण, जानें उपचार

PCOS Symptoms On Face Of Women: आज के समय में दुनिया भर में लगभग 116M महिलाएं PCOS (पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम) से प्रभावित हैं. WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (PCOS) एक सामान्य स्थिति है, जो महिलाओं में एक उम्र के बाद होने लगती है. यह एक हार्मोनल स्थिति है, जो महिलाओं के अंडाशय को प्रभावित करती है. दरअसल, पीसीओएस की तीन मुख्य विशेषताएं हैं, इनमें शामिल है अनियमित मासिक धर्म, अतिरिक्त एण्ड्रोजन ("पुरुष" हार्मोन) और पॉलीसिस्टिक अंडाशय, जिसमें अंडाशय बड़े हो जाते हैं और इसमें कई द्रव से भरे थैली (रोम) होते हैं, जिन्हें सिस्ट भी कहा जाता है. आइये आज जानें कि महिलाओं को PCOS की शिकायत होने पर उनके चेहरे पर किस तरह के लक्षण नजर आते हैं.

त्वचा में दिखते हैं ये लक्षण

आपको बता दें, पीसीओएस के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चेहरे पर सबसे पहले दिखने लगते हैं. जैसा कि हमने बताया कि महिलाओं में एण्ड्रोजन या पुरुष हार्मोन के उच्च स्तर के होने से चेहरे पर संकेत आते हैं. एण्ड्रोजन पीसीओएस से संबंधित मुंहासे पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे अत्यधिक मात्रा में सीबम का उत्पादन करने के लिए त्वचा की ग्रंथियों को चलाते हैं. ये एक तैलीय पदार्थ है. अगर आपके चेहरे के ठुड्डी और ऊपरी गर्दन के आस-पास मुंहासे होते हैं तो, ये पीसीओएस का संकेत हो सकता है.

पीसीओएस का इलाज

पीसीओएस से पीड़ित महिला को सबसे पहले अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा. साथ ही अगर वजन बढ़ रहा हो, तो उसपर कंट्रोल करना होगा. पीसीओएस के लक्षणों में से एक वजन बढ़ने की भी समस्या अहम है. इसके साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करने से लेकर स्वस्थ और संतुलित आहार खाने की सलाह दी जाती है. पीसीओएस से जूझ रही महिलाएं फल और सब्जियों से भरपूर आहार लें. इसके साथ ही अपने डॉक्टर से परामर्श लेना न भूलें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

