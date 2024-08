Ayodhya Light Theft: रामलला ही बताएंगे लाइट चोर कौन है! अयोध्या पुलिस कह रही हो नहीं सकता और ठेकेदार कह रहा हुआ..

Ayodhya Light Theft: रामलला की नगरी अयोध्या इन दिनों सुर्खियों में है. ताजा मामला लाइट चोरी का है. रामपथ को लाइट से जगमग करने का प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है. जिस ठेकेदार को ये काम मिला था.. उसने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की लाइटों की चोरी का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली लेकिन यह भी कह रही है कि रामपथ पर चोरी हो ही नहीं सकती. बुधवार को अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने भी कहा कि लाइट चोरी का सवाल ही नहीं उठता.

फिर भी हम इसकी जांच करेंगे..

अयोध्या में लगी फैंसी लाइटें चोरी होने के मामले पर कमिश्नर गौरव दयाल का बयान आया है. उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने बताया है कि पेड़ों से बांस की फैंसी लाइटें चोरी हो गई हैं. इतनी बड़ी संख्या में लाइटें चोरी होना संभव नहीं है. क्योंकि अयोध्या में दिन-रात पुलिस गश्त करती है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमने इतनी बड़ी संख्या में लाइटें नहीं लगवाई थीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 3600 लाइटें चोरी हुई हैं. फिर भी हम इसकी जांच करेंगे...

#WATCH | Ayodhya, UP: On fancy lights theft in Ayodhya, Commissioner Gaurav Dayal, says "The contractor has informed that fancy bamboo lights have been stolen from the trees. It is not possible that such a large quantity of lights can be stolen since there are police patrolling… pic.twitter.com/reUVAwDTMo

