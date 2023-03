Delhi airport News: भारत के नाम एक और बड़ी सफलता, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना दिल्ली का IGIA

Best In South Asia Airport: मौजूदा समय में भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. देश में सड़कों के विकास से लेकर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. इसी क्रम में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है. आपको बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi airport) को भारत और दक्षिण एशिया (India and South Asia) का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है. अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काईट्रैक्स (skytrax international air transport rating organization) ने यह जानकारी दी है.

दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना दिल्ली IGIA एक बयान के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport- IGIA) को इस साल वैश्विक सूची में 36वां स्थान मिला है. इससे पहले साल 2022 में Indira Gandhi International Airport को 37वां स्थान मिला था. इसके साथ ही IGIA ने एक स्थान ऊपर छलांग मारी है. आपको बता दें कि जीएमआर एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GMR Airport Infrastructure Limited) की अगुवाई वाला गठजोड़ आईजीआईए (IGIA) का संचालन करता है. स्काईट्रैक्स के अनुसार आईजीआईए (IGIA) दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है. नोएडा में बन रहा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको बता दें कि दुनिया के शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा दिल्ली का आईजीआईए (IGIA) है. बाकी कोई भी भारतीय एयरपोर्ट टॉप 50 में जगह नहीं बना पाया है. गौरतलब है कि Delhi-NCR (नोएडा) में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक ही प्रदेश में कुल पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे. आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण में करीब 10,000 करोड़ रूपये के खर्च का अनुमान है. (इनपुट: एजेंसी)