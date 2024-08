Asha Kiran Deaths: दिल्ली में मानसिक रोगियों के सरकारी शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत से हड़कंप, मंत्री आतिशी ने दिए जांच के आदेश

Delhi Asha Kiran Deaths Inquiry: राजधानी दिल्ली में मानसिक रोगियों के लिए बने एक शेल्टर होम में रहने वाले 14 लोगों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है. इनमे से 23 मौतें पिछले 20 दिनों के दौरान हुई है. यह सनसनीखेज मामला दिल्ली सरकार की ओर से मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल के लिए संचालित एकमात्र संस्था रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम का है. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस मामले में एसडीए स्तर की जांच करने और 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

आशा किरण शेल्टर होम, रोहिणी में बढ़ा मौतों का आंकड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशा किरण शेल्टर होम, रोहिणी में 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 12 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें 10 महिलाएं और दो पुरुष हैं. वहीं, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच एक और शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया था. फिलहाल एक शव का पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, " आंकड़े के मुताबिक, जनवरी में तीन, फरवरी में दो, मार्च में एक, अप्रैल में तीन और मई में शून्य मौतें हुई थीं. हालांकि, जून और जुलाई में मरने वालों की संख्या में चिंता बढ़ाने वाली बढ़त दर्ज की गई."

20 से 30 साल के बीच बताई गई है ज्यादातर मृतकों की उम्र

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रोहिणी आशा किरण शेल्टर होम में मरने वाले ज्यादातर मानसिक रोगियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी. यानी सभी नौजवान थे. उनकी मौत का कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन, टीबी और निमोनिया सहित स्वास्थ्य की कई समस्यायों को बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक, रोहिणी में दिल्ली सरकार के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में दो शवों का पोस्टमॉर्टम होना बाकी है. दबी जुबान में शेल्टर होम में पीने के पानी के दूषित होने की भी बात कही जाती है.

मामले की मजिस्ट्रेट जांच और 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

मामले की जांच से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मौत के ऐसे मामले भी थे, जिनमें कुपोषण के लक्षण भी दिखे हैं. फूड पॉइजनिंग की आशंकाओं को खारिज करने के लिए फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के रोहिणी स्थित सरकारी शेल्टर होम 'आशा किरण' में जनवरी 2024 से अब तक हुई 14 मौतों से संबंधित मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को तत्काल पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

In the case related to 14 deaths since January 2024, in the Government Home for the mentally challenged' (Asha Kiran) located at Rohini, Delhi, Delhi Minister Atishi directs to ACS Revenue to Immediately initiate a magisterial enquiry into the whole matter and submit a report… pic.twitter.com/23wbKzQuYd

— ANI (@ANI) August 2, 2024