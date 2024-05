Delhi: विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत, 11 नवजातों का किया गया रेस्क्यू

Delhi fire news: दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में अचानक देर रात आग लग गई थी. इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है. सूचना मिलने के तुरंत बाद 16 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया. फायर ब्रिगेड के कर्मी 11 नवजात बच्चों को रेस्क्यू करने में सफल रहे.

अधिकारियों का कहना है कि बेबी केयर सेंटर से 11 नवजात शिशुओं को बचाया गया लेकिन छह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, हादसे का शिकार हुए एक बच्चे सहित छह लोग वेंटिलेटर पर हैं.

दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि उसे रात 11.32 बजे पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद आठ दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया. हालांकि, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

#WATCH | Rajendra Atwal, Fire Officer says, " Delhi Fire Service control room received a call at 2:35 am that here a fire broke out inside house here...there is only one exist here and that is the biggest problem in these buildings...people couldn't get out due to the heat and… https://t.co/i1yZcNzdMR pic.twitter.com/HI0gJy4oIa

