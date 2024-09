12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, 23 अगस्त की रात आखिर फरीदाबाद में क्या हुआ था? आरोपी की मां ने बताई ये बात

Haryana student shot dead: हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. कथित तौर पर 23 अगस्त को कार से पीछा किया गया और पांच लोगों के एक समूह ने उसे गोली मार दी, जिन्हें गौरक्षक माना जा रहा है. पीटीआई ने अज्ञात पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि मिस्टेकेन आइडेंटिटी का मामला हो सकता है और उन्होंने गलती से सोचा कि लड़का एक पशु तस्कर है. मामला सामने आने के बाद पांच संदिग्धों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक (अपराध) अमन यादव ने एक बताया कि पांचों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया.

23 अगस्त की रात को क्या हुआ था?

पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने दावा किया कि 23 अगस्त की रात को उन्हें सूचना मिली थी कि संदिग्ध पशु तस्कर दो एसयूवी के साथ फरीदाबाद में टोह ले रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पीड़ित आर्यन मिश्रा और उसके दोस्तों शैंकी और हर्षित को पशु तस्कर समझ लिया और दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर गढ़पुरी टोल के पास करीब 30 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया.

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने लड़के और उसके दोस्तों से गाड़ी रोकने को कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी की गति बढ़ा दी, जिसके बाद उन्होंने गोलियां चलाईं और पलवल में गढ़पुरी टोल के पास आर्यन मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

क्या आरोपी गौरक्षक हैं?

पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आरोपी गौरक्षक है या नहीं. इसके साथ ही पुलिस ने यह भी नहीं बताया है कि अपराध के पीछे क्या कारण था. हालांकि, इस बीच आरोपी अनिल कौशिक की मां सामने आई है. NDTV से बात करते हुए अनिल कौशिक की मां ने कहा, 'हां, मेरा बेटा उस रात उस कार का पीछा कर रहा था. उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि कार में कोई गौ तस्कर है. उसने यह भी कहा कि पहली गोली डस्टर से चलाई गई थी. लेकिन उसने कोई गोली नहीं चलाई, मुझे नहीं पता कि उसे (आर्यन मिश्रा) किसकी गोली लगी. मेरा बेटा निर्दोष है. वह गायों की रक्षा करता है और समाज की सेवा करता है.'

रिपोर्ट के अनुसार, अनिल कौशिक के घर के कैंपस में दो गाड़ियां देखी गई, जिसमें एक महिंद्रा बोलेरो है जिस पर 'गौ रक्षा दल' लिखा था. जबकि, दूसरी गाड़ी एक काउ (गाय ) एम्बुलेंस थी, जिस पर कौशिक का नाम और 'लिव फॉर नेशन' लिखा हुआ था.

क्या पीएम, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री इस पर बोलेंगे: कपिल सिब्बल

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 12वीं के छात्र की हत्या पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे गृह मंत्री बोलेंगे. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'शर्म आनी चाहिए हमें. आर्यन मिश्रा (कक्षा 12वीं का छात्र). हरियाणा में गौरक्षकों ने उसे गौ तस्कर समझकर गोली मारकर हत्या कर दी! कारण: नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देना. क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे गृह मंत्री बोलेंगे!'

