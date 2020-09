देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का 103 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, 'Godmother' के तौर पर थीं मशहूर

नई दिल्ली: देश की मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एस आई पद्मावती (First Female Cardiologist Dr S I Padmavati) का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 (COVID-19) से निधन हो गया. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट (National Heart Institute-NHI) ने रविवार को यह जानकारी दी. डॉक्टरों ने बताया कि पिछले 11 दिनों से एनएचआई में उनका इलाज चल रहा था.

NHI ने जारी किया बयान

राष्ट्रीय हृदय संस्थान ने एक बयान में लिखा- भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एस पद्मावती का 29 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया. वे संक्रमित थीं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था. उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया था. हृदयाघात के बाद उनका निधन हो गया. डॉ पद्मावती 'गॉडमदर ऑफ कार्डियोलॉजी' के तौर पर मशहूर थीं. रविवार को पंजाबी बाग के कोविड-19 शवदाह गृह में उनकी अंत्येष्टि हुई.

My onerous responsibility informing you that our very own Madam Padmavati has left us all, after her centurial terrestrial journey. She fought Corona bravely but chose to move on at 2309 Hrs on 29th August 2020.

