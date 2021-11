समुद्र में बढ़ेगी Indian Navy की ताकत, बेड़े में शामिल होने जा रही घातक सबमरीन; जानें खासियत

मुंबई: देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बी (Submarine) निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने रविवार को भारतीय नौसेना (Indian Navy) को आईएनएस विशाखापत्तन (INS Visakhapatnam) सौंपा ता और अब नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला (INS Vela) मिलने वाली है, जो 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी.

कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला (INS Vela) को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है. इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं. ये सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई हैं और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में से हैं.

आईएनएस वेला (INS Vela) 75 मीटर लंबी है और इसका वजन 1615 टन है. इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं और ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर (20 नॉटिकल मील) की रफ्तार से चल सकती है. ये एक बार 1020 किमी (550 नॉटिकल मील) की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है.

ये भी पढ़ें- बैन से पहले क्रिप्टो करेंसी में आई भारी गिरावट, इतनी नीचे पहुंच गई बिटकॉइन की कीमत

आईएनएस वेला (INS Vela) में दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉरपीडो लगे हुए हैं. इसमें टॉरपीडो की जगह 30 समुद्री सुंरगे भी लगाई जा सकती हैं, जिससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है. ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है, जो पलक झपकते दुश्मन का खात्मा कर सकती हैं.

#Vela - A Testimony to #AatmaNirbharBharat, Cutting Edge Technology & Dedicated #Teamwork.

Fourth of the Project 75 Submarine built by #MazagonDockLimited is all set to be Commissioned into #IndianNavy on #25Nov 21.@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @PIB_India @PBNS_India pic.twitter.com/XGehqXG6yE

— SpokespersonNavy (@indiannavy) November 24, 2021