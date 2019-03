मिशन शक्ति : 'बहुत खूब डीआरडीओ, आप पर हमें गर्व है'- राहुल गांधी

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मिशन शक्ति' की सफलता के लिए डीआरडीओ की सराहना की और राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह मोदी को 'विश्व रंगमंच दिवस' की बधाई देते हैं.

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ' बहुत खूब डीआरडीओ, आपके कार्य पर हमें गर्व है' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, 'मैं प्रधानमंत्री को विश्व रंगमंच दिवस की बधाई भी देना चाहता हूं.'

I would also like to wish the PM a very happy World Theatre Day.

Well done DRDO, extremely proud of your work.

इससे पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'मिशन शक्ति की सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई. इसकी बुनियाद संप्रग सरकार के दौरान 2012 में पड़ी थी.' उन्होंने कहा, 'पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के नजरिये की वजह से भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. यह भारत के लिए गौरव क्षण है.'

Congratulations to @DRDO_India for the success of #MissionShakti, building blocks of which were laid during UPA-Cong Govt in 2012.

India has been at forefront of space technology owing to vision of Pandit Nehru & Vikram Sarabhai.

Proud moment for India!https://t.co/d9wrqZjVOh

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 27, 2019