Coronavirus: Oxygen Express 70 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची Delhi, मरीजों के लिए बड़ी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के लिए करीब 70 टन जीवनदायिनी ऑक्सीजन (Oxygen) के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस (Oxygen Express) ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई. अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के विभिन्न अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा.

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट किया, ‘राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है. भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और देश भर में जीवनदायिनी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.’

#OxygenExpress has reached Delhi from Raigarh, Chhattisgarh with Oxygen for patients in the capital.

Indian Railways is leaving no stone unturned in our collective fight against COVID-19, & ensuring sufficient availability of life-saving resources across the country. pic.twitter.com/X2d6vd339c

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 27, 2021