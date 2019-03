बड़ी खबर : पीएम नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों में बड़ी घोषणा करने वाले हैं...

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज 11.45 से 12 बजे एक महत्‍वपूर्ण संदेश लेकर आऊंगा. पीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

हालांकि 12.15 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सामने न आने के बाद न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी अगले 8 मिनट के भीतर राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे.

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11.45 - 12.00 बजे मैं राष्‍ट्र के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊंगा. टेलीविजन, रेडियो या सोशल मीडिया पर मेरा संदेश सुनें.

मेरे प्यारे देशवासियों,

आज सवेरे लगभग 11.45 - 12.00 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊँगा।

I would be addressing the nation at around 11:45 AM - 12.00 noon with an important message.

Do watch the address on television, radio or social media.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2019