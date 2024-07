Rahul Gandhi: अयोध्या की तरह भाजपा को गुजरात में भी हराएंगे.. राहुल गांधी ने फिर कहा- लिखकर ले लीजिए

Rahul Gandhi Gujarat Visit: राहुल गांधी संसद से लेकर सभाओं तक भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं. शनिवार को गुजरात में उन्होंने भाजपा पर फिर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हराया गया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला.

भाजपा को अयोध्या की तरह गुजरात में भी हराएंगे..

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने (भाजपा ने) हमें धमकाकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को उसी तरह तोड़ देंगे जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है. यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को गुजरात में हराएगी, जैसा हमने अयोध्या में किया था.’’

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Addressing the party workers, Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The farmers of Ayodhya lost their land when the Airport was built. The people of Ayodhya were upset that no one from Ayodhya was invited to the inauguration of the Ram… pic.twitter.com/wslXqLiPyh

