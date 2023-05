Rahul Gandhi: चेहरे पर चश्मा...गालों में डिंपल; 19 की उम्र में इतने हैंडसम दिखते थे राहुल गांधी

वायरल हो रही है राहुल गांधी की तस्वीर

कर्नाटक के चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी और उनकी हाल ही में खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) की तस्वीरें और खबरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो को शेयर करने वाले एरोन ने बताया है कि ये उस वक्त की फोटो हैं जब राहुल गांधी हरियाणा में अपने पिता राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के साथ गए थे. राहुल और उनकी बहन प्रियंका की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में ट्विटर पर जब राहुल गांधी की ये तस्वीर पोस्ट हुई तो राहुल गांधी के फैंस ने इस फोटो को वायरल करते हुए अपने नेता के प्रति स्नेह जताया है. युवा राहुल की इस बेहद क्यूट फोटो पर लोगों की प्रतिक्रिया का दौर जारी है. एक यूजर ने इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि इन्हें पॉलिटिक्स के बजाए बॉलीवुड या हॉलीवुड में होना चाहिए था.

When Rahul Gandhi was 19 during a public meeting with Rajiv Gandhi in Haryana. pic.twitter.com/dXsxbBhT0w

