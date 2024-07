'हार-जीत चलती रहती है', स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे राहुल गांधी, कह दी ये बात

Amethi Lok Sabha Seat: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया है. लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को हार मिली है. नतीजे आने के कई हफ्तों के बाद अब राहुल गांधी ने लोगों से स्मृति और अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है.

सोशल मीडिया एक्स पर राहुल ने लिखा, 'जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है. मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि स्मृति ईरानी या अन्य किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचें.' राहुल ने आगे कहा, 'लोगों को अपमानित करना या नीचा दिखाना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं.' 4 जून को जब नतीजे आए तो स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों 1.6 लाख वोटों से हार गई थीं.

Winning and losing happen in life.

I urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty towards Smt. Smriti Irani or any other leader for that matter.

Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength.

