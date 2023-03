Viral Video: जयपुर के 5 स्टार होटल में बिना कपड़ों के घूमती विदेशी महिला ने स्टॉफ को पीटा, गिरफ्तार

Viral Video: विदेशी महिला का का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला नग्न अवस्था में हंगामा करते हुए. चिल्ला रही है.

ये वायरल वीडियो जयपुर के किसी फाइव स्टार होटल का है हालांकि होटल का नाम अभी पता नहीं चल सका है. वायरल वीडियो में विदेशी महिला जमकर हंगामा करती दिख रही है.

हद ये कि जब मौके पर मौजूद लोग और स्टाफ महिला को समझाने की कोशिश करते हैं तो ये महिला किसी की भी एक नहीं सुनती वो वहां मौजूद स्टाफ पर ही हमला कर देती है. इस बीच एक महिला स्टाफ बीच बचाव को आती है तो उसे भी ये विदेशी महिला पीटने लगती है.

Entire staff of a 5 star hotel assaulted repeatedly by this woman in Jaipur who took off her entire clothes and kept shouting on them totally naked. She's beaten up even the female staff. Will Jaipur police arrest her @jaipur_police https://t.co/CuV6OhIBJW

5 स्टार होटल की लॉबी में हुए इस हंगामे के दौरान विदेशी महिला लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती है और फिर पुलिस को बुलाने की बात स्टॉफ करता है. हालांकि महिला का ये बरताव क्यों था या क्या वो नशे में थी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से इस बहुत बार शेयर किया गया है साथ ही इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक हैं. एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने भी इस वीडियो को शेयर किया है.

माना जा रहा है कि ये गुस्से में दिख रही विदेशी महिला अफ्रीका की है. वीडियो में दिख रही ये महिला किसी चीज को लेकर परेशान है और गुस्सा वहां मौजूद होटल स्टाफ पर निकाल रही है.

#CovidIsntOver yet and another lethal virus named #Feminism virus is spreading like wildfire in our country. This virus can make ur life hell nywhere and there is no vaccine or treatment for it.

Scene at one of the 5 star hotel of Jaipur#FreeSpeech #BollywoodKiGandagi #newindia pic.twitter.com/hcqFUJ5QJw

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) December 16, 2022