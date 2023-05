कांग्रेस के कर्नाटक फॉर्मूले पर लगी मुहर! सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, जानें शिवकुमार को क्या मिलेगा?

Siddaramaiah will be Chief Minister of Karnataka: 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 10 मई को हुए चुनावों में कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की और 135 सीटों पर अपने खाते में करने में सफलता हासिल की. वहीं, बीजेपी को 66 और जेडीएस को सिर्फ 19 सीट ही मिल सकी.