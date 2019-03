नई दिल्‍ली : पाकिस्तान अधिकृत कश्‍मीर (पीओके) में भारतीय वायुसेना की ओर से जैश-ए-मोहम्‍मद के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्‍ट्राइक पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर विवादित टिप्‍पणी की है. सोमवार को उन्‍होंने ट्वीट करके सवाल किया, 'पीओके में 300 आतंकी मारे गए, हां या ना? उन्‍होंने लिखा कि एयर स्‍ट्राइक का मकसद क्‍या था? क्‍या आपने आतंकी मारे या पेड़ गिराये? क्‍या यह चुनावी हथकंडा है?' उन्‍होंने कहा कि सेना का राजनीतिकरण करना बंद किया जाए.

300 terrorist dead, Yes or No?

What was the purpose then? Were you uprooting terrorist or trees? Was it an election gimmick?

Deceit possesses our land in guise of fighting a foreign enemy.

Stop politicising the army, it is as sacred as the state.

ऊंची दुकान फीका पकवान

