स्ट्रीट डॉग्स ने महिला पर जमकर लुटाया प्यार, VIDEO देख आप भी कहेंगे- 'सच्ची दोस्ती यही है'

कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है. यह कहावत कई बार सच भी साबित हुई है. कुत्ते हमेशा इंसानों के प्रति प्यार और स्नेह दिखाते हैं, इसकी तस्दीक करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई सारे कुत्ते, एक महिला पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो को भारत के जाने-माने बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने शेयर किया है

वायरल हो रहा वीडियो

हर्ष गोयनका ने रविवार को फ्रेंडशिप डे के मौके पर ये वीडियो शेयर किया. वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने फ्रेंडशिप डे के बहुत सारे वीडियो देखे. लेकिन @joedelhi का यह वीडियो सबसे अच्छा है.

कुत्तों ने महिला पर जमकर लुटाया प्यार

53 सेकेंड की इस क्लिप में कुत्तों के एक झुंड को जमीन पर बैठी महिला को गले लगाने के लिए आपस में धक्का-मुक्की करते हुए दिखाया गया है. कुत्ते उसके चेहरे को चाटने और उसकी गोद में बैठने की कोशिश करते हैं. वे एक-दूसरे को काफी पसंद करते हैं.

