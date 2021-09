दिल्ली के इन रास्तों पर भारी जाम के आसार, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने के मौके पर शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने गुरुद्वारा रकाब गंज से संसद तक मार्च की तैयारी की है. हालांकि पुलिस ने इसकी इताजत नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है.

दिल्ली पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया है कि वो गुरुद्वरा रकाब गंज रोड, आर एम एल हॉस्पिटल , जी. पी. ओ., अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन रास्तों से जाने से बचें.

शिरोमणि अकाली दल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और पंजाब के वाहनों को रोका जा रहा है. जबकि अन्य सभी वाहनों को जाने दिया जा रहा है. ऐसा लगता है कि हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शक्तिशाली लोगों को डर लग रहा है.'

All Delhi borders have been sealed and Punjab vehicles are being stopped. While all others pass, Punjabis are being told that our entry has been restricted. Our peaceful voices have seemingly scared the powers that be.@News18Punjab @ZeePunjabHH @DainikBhaskar @IndianExpress @ANI pic.twitter.com/KSTjgT9f4U

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) September 16, 2021