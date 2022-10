Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 5 October 2022

1.अंबानी फैमिली को जान का खतरा, अंजान कॉलर ने दी पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी

मुकेश अंबानी उनकी पत्नी नीता अंबानी के साथ-साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस धमकी देने वाले के बारे में पता लगा रही है. Click here to read more

2.अमित शाह का पाकिस्तान को बड़ा संदेश, मुफ्ती-अब्दुला-कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

जम्मू-कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. आइये आपको बताते हैं अमित शाह ने अपने भाषण में क्या-क्या कहा. Click here to read more

3.Bihar के महागठबंधन में आ गई दरार? कई नेताओं ने रख दी ये बड़ी मांग, जानें पूरा मामला

मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वे शीर्ष पद को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. Click here to read more

4.CM Yogi ने तेंदुए के बच्चे को अपने हाथ से पिलाया दूध, इस वीडियो में दिखा मुख्यमंत्री का पशु प्रेम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एक तेंदुए के शावक को दूध भी पिलाया. Click here to read more

5.Video: भरी संसद में महिला सांसद क्यों कैंची से काटने लगी अपने बाल? वायरल हो रहा ये वीडियो

यूरोपीय संघ की महिला सांसद ने ईरान के विरोध के समर्थन में खुद कैंची से अपने बाल काटे. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Click here to read more

6.Video: पानी की टंकी पर चढ़ गईं महिला टीचरें, हाथ में पेट्रोल की बॉटल लिए देने लगीं सुसाइड की धमकी

सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियों में दो महिला टीचर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रही हैं. Click here to read more

7.फर्जी IPS बन महिलाओं से मांगते थे पैसे और करते थे ब्लैकमेल, मोबाइल में मिलीं तस्वीरे

दोनों आरोपियों ने अपने व्हाट्सऐप पर IPS अधिकारी की फोटो लगा रखी थी और खुद को अधिकारी बता धमकाते थे और ऑनलाइन पैसे अपने खातों में मंगवाते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को लगातार मिल रही शिकायत के बाद गिरफ्तार किया. Click here to read more

8.पहले लगवाई लाइन फिर नेताजी ने लोगों को बांटी शराब, गिफ्ट किया मुर्गा, वीडियो वायरल

श्रीहरि ने कहा कि वह केसीआर को प्रधानमंत्री और केटीआर को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं. चिकन और शराब बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने टीआरएस पर जमकर हमला बोला, जबकि सोशल मीडिया यूजर्स ने भी केसीआर की पार्टी के नेता की निंदा की. Click here to read more

9.साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए प्रबल दावेदार सलमान रुश्दी, जानें क्यों है चर्चा

नोबेल प्राइज के नामों की घोषणा होनी शुरू हो गई है. साहित्य के नोबेल पुरस्कार की दौड़ में भारतीय सलमान रुश्दी का नाम भी शामिल हो गया है. साहित्य के नोबेल का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा. Click here to read more

10.PM मोदी की रूस से बात करने की नसीहत पर आया जेलेंस्की का बयान, बोले- हम पुतिन से...

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, रूस कभी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने जानबूझकर आक्रामक रुख अपनाया और वार्ता की प्रक्रिया को कमजोर किया. यूएन में दी अपनी स्पीच में मैंने शांति के फॉर्मूले पर बात की थी. हम अपने सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं. Click here to read more