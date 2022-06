Diabetes: डायबिटीज के मरीज के लिए करेले के बीज हैं फायदेमंद, इस तरह से करें उपयोग

Benefits Of Bitter Gourd Seeds For Diabetic Patient: करेले के फायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक (Vitamin A, Vitamin C, Zinc) और फोलेट से भरपूर है वहीं ये इन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है. बता दें डायबिटीज (diabetes) के मरीजों के लिए करेला एक रामबाण का काम करता है.लेकिन क्या आपको पता है कि करेले के बीज भी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं. ज्यादातर लोग करेले का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके बीजों को निकाल कर फेंक देते हैं. लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से करेला फायदेमंद है उसी तरह से उसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि करेले के बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए किस तरह से फायदेमंद हैं.

करेले के बीज के फायदे-

डायबिटीज (diabetes) में कब्ज की परेशानी दूर करे-

बता दें जब आप करेले को उसके बीज समेत खाते हैं तो यह शरीर में एक तरह के रफेज का काम करता है इसके चलते हमारे शरीर का मेटाबोलिज्म सही रहता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में होने वाली कब्ज की शिकायत कम हो जाती है.

कोलेस्ट्रॉल कम करे-

डायबिटीज के मरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. ऐसे में अगर केरेले का बीज समेत सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है. इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल मे रहता है.

इम्यूनिटी बूस्ट (immunity boost​) करता है-

अगर आपका पाचन क्रिया सही है तो यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम (immunity system) को मजबूत करेगा. वहीं बता दें करेले में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है.

करेले के बीज का इस तरह से करें इस्तेमाल-

1-करेले के बीज को सूखाकर पाउडर बना लें और इसाक रोज गर्म पाने के साथ सेवन करें इससे पेट साफ रहेगा.

2-करेले के बीज और लहसुन को पीसकर इसकी प्यूरी बना लें. अब भरवे करले की तरह करले के अदंर प्याज को भूनकर भर दें और उसे तल लें. अब इस प्यूरी में भरवा करेला डाल दें. यह सब्जी डायबिटीज के मरीजो के लिए बहुत फायदेमंद है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)