इस एक्टर ने कहा, 'कांग्रेस को दिल्ली डेयर डेविल्स की तरह अब बदल लेना चाहिए अपना नाम'

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के शुरुआती रुझान और नतीजे 2019 (Lok Sabha Election Results 2019) आने लगे हैं. लोकसभा चुनाव में दूसरी बार बीजेपी 'मोदी लहर' के साथ प्रचंड जीत से केंद्र की सत्ता पर काबिज होने जा रही है. इन सबके बीच 'रंग दे बसंती' फिल्म के अभिनेता सिद्धार्थ ने कांग्रेस पर तंज कसा है. सिद्धार्थ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस को अब IPL खेलने वाली टीम दिल्ली डेयरडेविल्स की तरह ही अपना नाम बदलने पर विचार करना चाहिए.

#Congress should consider changing their team name like #DelhiDaredevils. There are only so many thrashings under an incapable leader and self goals that any party can take. Is the grand old party of Independent India on its death bed? #IndianElections2019

