लोकसभा चुनाव परिणाम 2019, देशभर में बीजेपी की प्रचंड जीत, जीत का आंकड़ा 300 के पार

24 मई 2019, 12:02 बजे

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपने समर्थकों से साथ जमकर डांस किया. अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं.

#WATCH Former J&K CM and winning candidate from Srinagar Farooq Abdullah dances during celebrations at party office in Jammu. National Conference has won 2 out of the 3 seats in the valley and is leading on 1. pic.twitter.com/NeGbhDxwJy

— ANI (@ANI) May 24, 2019