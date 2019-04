वाराणसी LIVE: बीएचयू गेट से पीएम मोदी का रोड शो शुरू, काशी में उमड़ा जनसैलाब

नई दिल्‍ली : लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नामांकन भरने से पहले आज (25 अप्रैल) वहां मेगा रोड शो कर रहे हैं. पीएम मोदी रोड शो से पहले बीएचयू पहुंचे. यहां उन्‍होंने गेट पर पंड‍ित मदन मोहन मालवीय की प्रत‍िमा पर माल्‍यार्पण क‍िया. इसके बाद वह रोड शो के लिए खुली जीप में निकल पड़े.

बीएचयू गेट से शुरू हुआ पीएम मोदी का काफ‍िला लंका को पार कर चुका है. मोदी के रोड शो के कारण सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा. सड़कों पर जहां जहां से पीएम का रोड शो गुजर रहा है, वहां पर भगवा जनसैलाब दिखाई दे रहा है. बीजेपी समर्थक फूलों की वर्षा कर रहे हैं.

रोड शो से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा- काशी के भाइयो बहनों से मिलने का एक और मौका. हर हर महादेव. 7 किमी लंबे इस मेगा रोड शो के लिए वाराणसी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है. इसके लिए जनसैलाब वाराणसी की सड़कों पर उमड़ चुका है.

After bumper rallies in Darbhanga and Banda, I am heading to beloved Kashi.

There are a series of programmes lined up, which would give me another excellent opportunity to interact with my sisters and brothers of Kashi.

Har Har Mahadev!

