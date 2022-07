चलते-फिरते डिनर टेबल पर बैठकर पेट्रोल पंप आए चार दोस्त, खाते हुए बोले- तेल डाल दो भाई...

Anand Mahindra Tweet: रोजाना सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा जिसमें कुछ लोग सड़क पर आपस में बात करते हुए चलते-फिरते डिनर टेबल पर खाना खा रहे हैं? अक्सर, हम लोगों को गाड़ी पर बैठकर ध्यान केंद्रित करके गाड़ी चलाते हुए देखते हैं. उनका हाथ स्टेयरिंग पर और पैर क्लच-गियर पर रखा होता है, लेकिन वह दिमाग से फ्री होकर कुछ और काम नहीं कर सकते. हालांकि, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है.

सड़क किनारे चलते-फिरते टेबल पर दोस्तों ने खाया खाना

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वह ऐसे मजेदार और इंस्पीरेशनल वीडियो अक्सर शेयर करते रहते हैं और अपने यूजर्स को हैरान करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें चार लोग कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे खाना को खा रहे हैं और वह टेबल चल रही है.इतना ही नहीं, कुर्सी टेबल के साथ सभी एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उसमें तेल डलवाते हैं.

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI

— anand mahindra (@anandmahindra) July 3, 2022